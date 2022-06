Home Rezensionen 10 Jahre Odradek Records.

Seit 10 Jahren steht das Record Label Odradek für eine basisdemokratische Auswahl der aufnehmenden Künstlerinnen und Künstler. Auch deren Repertoire entsteht gemeinschaftlich und non profit. Gegründet wurde Odradek Records vom Amerikaner John Anderson und seiner Frau Pina Napolitano. John Andersons Klavierlehrer Bruno Mezzena führte ihn nach Pescara. Die Stadt an der Adria hat auch eine absolute Legende der Klaviertechnik zu bieten, das Klavierhaus Fabbrini. Musikchefin Ursula Magnes berichtet.

Ein Flug nach Rom und anschließend durch die Abruzzen nach Pescara. Geburtstort von Gabriele d‘Annunzio und von vielen geschätzt für den langen Strand. „Piano on the Beach“ könnte man in Anlehnung an die Oper „Einstein on the Beach“ sagen. Die Zentrale des Klavierhauses Fabbrini bietet einen Blick aufs Meer, was die Arbeit für die Mitarbeiter im Sommer nicht immer leicht macht. Während die anderen am Strand liegen, werden bei den Fabbrinis logistische und klaviertechnische Herausforderungen bewältigt. Mauricio Pollini, Andras Schiff oder seinerzeit Arturo Benedetti Michelangeli schwören auf den Klaviertechniker Angelo Fabbrini. Auch im nahe Pescara gelegenen Ort Montesilvano wird der Konzert Steinway von den Fabbrinis betreut. Zum Label Odradek ist das Aufnahmestudio The Spheres gekommen. Inmitten einer kleinen Industriezone hat das Team von Odradek ein kleines Wunderwerk entwickelt und aufgebaut. Zur 10 Jahr Feier hat Pianist Artur Pizarro gestern Abend ein Rezital gespielt. Artur Pizarro hat für Odradek Records das Klavier-Gesamtwerk von Sergej Rachmaninow aufgenommen. Gestern Abend spielte er Ludwig van Beethovens Appassionata, die 12 Etüden von Chopin op. 25 und eine Ballade seines portugiesischen Landsmannes José Vianna da Motta. Ein Fest des Klavierspiels – darüber hinaus ist Artur Pizzaro ein unglaublich sympathisch humorvoller Kommunikator. Als kleine Überraschung sang vor dem Konzert ein junger Bursch das weltberühmte neapolitanische Lied Santa Lucia. In der letzten Strophe heißt es „Tu sei l’impero dell’armonia!“ – so ähnlich verhält es sich auch mit Odradek Records. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl weiterer Projekte und Start Ups, die unter OdraTec firmieren. Und wer sich über den Namen Odradek Gedanken macht, landet bei Franz Kafka und dessen Erzählung „Die Sorge des Hausvaters“. Die Vision und Mission Odradeks und seiner Gründer sind jedoch keinesfalls unverständlich und widersprüchlich. Es geht um Kunst und Künstler. Allein diese zu fördern und auf den Weg zu bringen, dafür steht das Unternehmen Odradek. Man darf gespannt sein, was in den nächsten 10 Jahren an neuen Projekten entstehen wird. Sollten sie einmal zufällig in Montesilvano landen. Ein Besuch von The Spheres lohnt sich. Manchmal stecken hinter nüchternen Sichtbetonbauten unvermutete Wunderkammern. (um)