Rubato 1000 Jahre in 24 Stunden in 60 Minuten.

Aus aktuellem Anlass beginnt Michael Gmasz die neue Rubatowoche mit Musik von Justin Hurwitz. Auch wenn „La, La, Land“, trotz einer peinlichen Panne, doch nicht zum besten Film des Jahres gewählt wurde, die Musik ist sowohl in der Kategorie beste Filmmusik, als auch in der Kategorie bester Song ausgezeichnet worden.

Dann steht das Hauptthema dieser Sendung auf dem Programm, nämlich ein Querschnitt der Musikgeschichte, vorprogrammiert von Deutsche Grammophon. Nicht mehr ganz neu, aber immer topaktuell, ist die CD Box „The history of classical Music in 24 hours„, also 1000 Jahre Musikgeschichte in 24 Stunden auf 24 CDs. Vom Mittelalter bis hin zu John Adams, Wolfgang Rihm und Philip Glass.