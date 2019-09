Home Rubato 1001 Nacht in der Minoritenkirche.

Licht & Klang und 1001 Nacht in der Wiener Minoritenkirche. Reinhard C. Seifert präsentiert am Sonntag, den 22. September, eine ganz besondere Weltpremiere – Nikoai Rimski-Korsakows Scheherazade musiziert, erzählt und in eine 3D Visuals Lichtshow verwandelt. Seine Partner sind dabei das Jugendsinfonieorchester Niederösterreich, Dirigent Claudius Traunfellner sowie die Schauspielerin Sona MacDonald und der Lichtdesigner Georg Stampfer. Ursula Magnes begrüßt den Produzenten, den Dirigenten und den jungen Konzertmeister des Orchesters, Norbert Simó, live im Studio.

(c) Sona MacDonald