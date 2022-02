Home Rubato 12 Cellisten und andere Berliner.

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker feiern im Jahr 2022 ihr 50-jähriges Bestehen. Mit einer Jubiläumstour sind sie, gemeinsam mit dem ganzen Orchester, derzeit in Europa unterwegs und haben am vergangenen Montag auch im Wiener Musikverein Halt gemacht. Michael Gmasz nutzt den Mittwochvormittag für einen Blick in die Historie dieses beispielgebenden Ensembles und präsentiert darüber hinaus noch weitere Kammermusikabordnungen der Philharmoniker aus Berlin.