135 Jahre Klavierhaus Förstl.

Ein Wiener Traditionshaus in Sachen Klaviere feiert sein 135-jähriges Bestehen – das Klavierhaus Förstl in der Bellariastraße. Während dort zu Beginn noch Klaviere unter diesem Namen gebaut wurden, hat man sich in den vergangenen Jahrzehnten vorwiegend auf das Vermieten von Klavieren spezialisiert. Michael Gmasz hat sich dazu Geschäftsführer Franz Fellinger und seine Tochter Viktoria Binder eingeladen, um mehr über die Geschichte des Hauses, die Motivation, ein solches Geschäft zu übernehmen aber auch über Entwicklungen auf dem Klaviersektor zu erfahren.