Wiener seid froh, oho, wieso?

Drei vielleicht überraschende Tatsachen: die erste Fassung des „Donauwalzers“ von Johann Strauß Sohn wurde nach einem Text des Wiener Humoristen Josef Weyl vom Wiener Männer-Gesangsverein am 15. Februar 1867 uraufgeführt. Gesungen und nicht getanzt… Entgegen einiger Mythen war der Chorwalzer keineswegs durchgefallen, sondern von Beginn an ein „Schlager“, obwohl sich die Menschen bei der Uraufführung wohl eher am satirisch und zeitkritischen Text erfreuten. Auch das Pathos der „rein und blau und friedlich“ fließenden Donau hat entgegen vieler Erwartungen nichts mit Wien zu tun. Johann Strauß Sohn fand den Titel zum großen symphonischen Walzer beim Autor Carl Beck, der am Ende seines achtstrophigen Liebesliedes „An der Donau“ à la Heinrich Heine, von „An der schönen blauen Donau“ spricht. Diese liegt nahe des ungarischen Ortes Baja. Und so gibt es über die inoffizielle Hymne Österreichs eine Vielzahl an erstaunlichen Fußnoten, die das Hören und Erleben dieser einzigartig „walzenden“ Musik aus Wien noch intensiver werden lassen. Sendung und Playlist von Ursula Magnes.

Fotocredit: Johann Strauss: An der schönen, blauen Donau, Erstausgabe für Klavier, 1867 (c) Wienbibliothek