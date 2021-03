Home Aktuell 175 Jahre Führich-Kreuzweg.

Die Bilder gelten als weltweit bekannteste Darstellung der 14 Kreuzwegstationen. Vor zehn Jahren waren sie zum Karfreitags-Kreuzweg mit Papst Benedikt XVI. im Kolosseum in Rom präsent. Die Rede ist vom Kreuzweg von Joseph von Führich (1800–1876).

In den Sommermonaten der Jahre 1844 bis 1846 malte Joseph von Führich die Kreuzwegbilder in der Pfarrkirche Johannes Nepomuk im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Der Zyklus besteht aus 14 Fresko-bildern und gilt als die erste monumentale Fassung des in der Volksfrömmigkeit beliebten Themas. Mehr als 800-mal (!) wurde Führichs Prototyp von nachfolgenden Künstlern kopiert. Das erklärt sich dadurch, dass sehr rasch Kupferstiche von Führichs Original angefertigt wurden und unzählige Maler diese als Vorlage für von ihnen gefertigte Kreuzweg-tafeln benutzten. Schon 1847 wurde der gesamte Kreuzwegzyklus das erste Mal gedruckt. Ein (kunst)historisches Kuriosum: Auf den älteren Kopien ist wie im Original auf Station III ein Hund abgebildet. In späteren Kopien wurde er – als unwichtig erachtet – einfach weggelassen … Die Kunstwerke feiern heuer das 175-Jahr-Jubiläum.

Inmitten der diesjährigen Fastenzeit, am Freitag, 12. März, findet im Stephansdom eine besondere Kreuzwegandacht statt, in welcher Kunstmalerei, Poesie und erlesene Orgelkunst zur Passion Jesu Christi verschmelzen. Im Mittelpunkt der Anschauung stehen die berühmten Kreuzwegbilder Führichs.

Corona-bedingt findet diese Kreuzwegandacht sitzend statt – die Bilder werden auf eine Leinwand projiziert. Orgelmusik von Johann Sebastian Bach und Chormusik mit Texten von Peter Gerloff vertiefen den Blick. Zu den Bildern, die im Sinne einer „Biblia pauperum“ ausdrucksstark gestaltet sind, verfasste der Kunsthistoriker Bernhard Rittinger Betrachtungen, die in die jeweilige Bildkonzeption einführen und zugleich anhand des im Bild festgehaltenen Geschehens zur Compassion, zum Mitleid(en) anleiten. Rittinger, ein Ururenkel Führichs, war Leiter des Dom- und Diözesanmuseums und unterrichtete viele Jahre an der Wiener Universität, an der Akademie der bildenden Künste und am Sacre Coeur; im Februar 2000 ist er 54-jährig allzu früh verstorben. Zur Betrachtung der Malerei in der erhabenen Aura des Stephansdoms wurde eine entsprechende musikalische Begleitung vorgesehen.

Johann Sebastian Bachs Variationen über den Passionschoral „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ gelten allgemein als „Vollendung der Partiten-Kunst“. Zur Interpretation wurde der Kirchenmusiker Peter Tiefengraber in den Stephansdom eingeladen. Wenige Tage vor seinem 30. Geburtstag wird er Bachs Orgelwerk an den drei Orgeln des Stephansdoms in die Kreuzwegandacht integrieren. Die von Bach bearbeitete Melodie „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ war Grundlage zur Neuschaffung von 14 Strophen zu den Kreuzwegstationen, die der deutsche Priester Peter Gerloff auf Einladung der Diözese Eisenstadt im vorigen Jahr verfasste. Gerloff gilt als einer der gefragtesten Kirchenliedautoren unserer Zeit. Auch im katholischen Gesang- und Gebetbuch „Gotteslob“ sind seine Texte mehrfach verwendet. In Gerloffs Poesie erhebt sich der alte Passionschoral zum Refrain, der den Stationen im schlichten Chorsatz vorangestellt wird und das Geschehen musikalisch skizziert.

