1938 und die Folgen

Zu Gast bei Anton Gatnar am Stephansplatz 4 ist dieses mal der Grazer Historiker Univ.-Prof. Stefan Karner. Er beurteilt die Vorgänge um den Anschluss im Licht der Erkenntnisse neuester Forschungsergebnisse, so etwa die Feststellung, daß rund 100.000 Österreicher aktiv im Widerstand gewesen seien und dem hohen Anteil katholischer Priester und Laien daran. Er berichtet auch von den erst im Februar überraschend in sowjetischen Archiven gefundenen Aufzeichnungen über das Schicksaal von aus Österreich stammenden Wehrmachtssoldaten, die 1943 in Stalingrad gefangen genommen worden sind.