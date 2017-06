In seiner 188.Sendung beschäftigt sich Richard Schmitz erneut mit dem französischen „Tristan“, wie manche Rezipienten Claude Debussys Oper „Pelléas et Mélisande“ mit einem Blick nach Bayreuth nennen. Tatsächlich wurde „Pelléas et Mélisande“ konzipiert, um mit den Mitteln des Impressionismus ein französisches Gegenbild zu Richard Wagners Bühnenwerken zu erreichen. Viele große Dirigenten von Herbert von Karajan, Bernhard Haitink, Claudio Abbado bis Franz Weser-Möst haben sich des Werkes angenommen. In der Sendung sind die Stimmen von Christa Ludwig, Anne-Sophie von Otter, Wolfgang Holzmair, Gérard Souzay, José van Dam, Eric Tappy und Elisabeth Schwarzkopf zu hören. Damit unternimmt Richard Schmutz den Versuch Neugier für die Schönheiten der faszinierenden Partitur zu wecken. Die ideale Vorbereitung auf die Premiere an der Wiener Staatsoper am 18. Juni.

(c) Adrian Eröd und Olga Bezsmertna

Wiener Staatsoper / Michael Pöhn