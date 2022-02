2 Trios – Live!

Zwei ganz unterschiedliche Trio-Formationen sind in der Februar-Ausgabe der Sendereihe Liszt aus Raiding zu hören: Das Eggner Trio konzertierte am 23. Oktober des vergangenen Jahres im Liszt Zentrum in Raiding – Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert Ausschnitte aus Werke von Carl Czerny und Franz Liszt.

Bereits eine Woche davor war das Trio Wieder, Gansch und Paul live zu erleben. Aus dem bunten Programm sind u.a. Werke von Henry Purcell, Stevie Wonder und Billy Joel zu hören.