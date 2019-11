Home Rubato 20 Jahre Bach Consort.

Vor wenigen Tagen hat Rubén Dubrovsky gemeinsam mit dem Bach Consort Wien das 20-Jahrjubiläum mit einem Festkonzert im Wiener Musikverein gefeiert. 20 Jahre im Dienste des Originalklanges, die aus dem kammermusikalischen Musizieren enststanden sind, in denen es sehr viele spannende Künstlerbegegnungen gegeben hat und die so manch musikalische Querverbindung zutage gefördert haben, die man sonst nicht so erwartet hätte. Das alles erzählt Rubén Dubrovsky im Gespräch mit Michael Gmasz.

Foto © Bach Consort Wien / Julia Wesely