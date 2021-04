Home Rubato 20 Jahre Quadriga Consort.

Hochqualitative Musik, die irgendwo im coolen Klassiksektor anzusiedeln ist. Mit diesen Worten beschreibt Nikolaus Newerkla den Stil des Quadriga Consort. Seine Frau Angelika Huemer brachte vor zwanzig Jahren den Ensemblegründungsstein ins Rollen. Was hat sich in den Jahren verändert? Was ist gleich geblieben? Marion Eigl hat mit dem Cembalisten, Arrangeur und Komponisten über den unverwechselbaren Sound der Formation und die neue CD Midsummer gesprochen. Neben den Britischen Inseln hat das Quadriga Consort nun auch Skandinavien für sich entdeckt.