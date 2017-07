Interpreten: Michail Jurowski

Label: Berlin Classics

EAN: 885470009353

Das kreativ innovative deutsche Label Berlin Classics und die Internationalen Schostakowitsch Tage im sächsischen Gohrisch haben eine nachhaltige Kooperation ins Leben gerufen: In einer eigenen Veröffentlichungsserie werden musikalisch künstlerische Höhepunkte des Festivals auf Tonträger erscheinen. Den Auftakt bildet eine CD mit Aufnahmen der Staatskapelle Dresden und dem Dirigenten Michail Jurowski.

Gohrisch ist ein Kurort in der Sächsischen Schweiz, rund 40 Kilometer südöstlich von Dresden gelegen. Dmitri Schostakowitsch hat den Ort zweimal besucht. Während seines ersten Aufenthaltes im Juli 1960 komponierte er sein musikalisches Selbstportrait, das Achte Streichquartett in c-Moll op. 110. Die Intervallfolge seiner Initialen D-Es-C-H fungieren als zentrales Thema.

Mit jedem Ton und jeder Phrase spürt man die Handschrift des Schostakowitsch-Interpreten Michail Jurowski. Er spielte in seinem Moskauer Elternhaus als Kind vierhändig Klavier mit Schostakowitsch. Die Orchestrierung des Achten Streichquartettes übernahm wiederum eine weitere Ikone in der Schostakowitsch-Interpretation, der 2010 in Basel verstorbene Dirigent Rudolf Barschai – ein Auftritt in Gohrisch war ihm nicht mehr gegönnt.

So wird diese dramaturgisch feinnervige Zusammenstellung mit Live-Aufnahmen aus der Scheune und dem Konzertzelt in Gohrisch zu einem einprägsamen Schostakowitsch-Narrativ. Zu hören sind die Kammersymphonie in c-Moll op. 110a, darauf folgt Arvo Pärts 1977 komponierte Verehrung für Benjamin Britten „Cantus in Memory of Benjamin Britten“, Mieczysław Weinbergs „Rhapsodie über moldawische Themen“ op. 47/1 und Schostakowitschs holzschnittartige Vokal-Miniaturen „Aus jiddischer Volkspoesie“ op. 79a. Eine sehr persönliche und einzigartige Annäherung an Leben und Werk von Dmitri Schostakowitsch. Wer nicht die Möglichkeit hat nach Gohrisch zu reisen, kann die dichte Atmosphäre dieses Festivals jetzt hörend aufsaugen. [um]