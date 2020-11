Home CD der Woche 20th Century Foxtrots 2.

Interpret: Gottlieb Wallisch

Label: Grand Piano

EAN: 747313981427

Zuletzt war Gottlieb Wallisch auf einem historischen Hammerflügel noch mit den Klavierkonzerten von Ludwig van Beethoven zu hören. Nun spielt er einen modernen Steinway D mit Werken des frühen 20. Jahrhunderts, nämlich mit einem ganz speziellen Repertoire. Was genau? Michael Gmasz weiß Bescheid.

20th Century Foxtrots Vol. 2, das ist der offizielle Titel der neuen CD des Pianisten Gottlieb Wallisch und diese zweite Ausgabe seiner Serie widmet sich nun den frühen modernen Tanzmusikstücken aus Deutschland. Hindemith, Künneke, D’Albert, Gieseking, Weill, Niemann und viele andere haben sich den frühen Einflüssen des Jazz und der amerikanischen Unterhaltungs- und Tanzmusik hingegeben und das Ihre zum Genre beigetragen. Wobei man die Flapper Dresses, Marlenehosen, Mary Janes und viele andere modische Accessoires der 20er Jahre getrost im Kasten oder im Kostümverleih lassen kann, denn es handelt sich bei diesen Werken doch eher um Tanzmusik zum Zuhören.

Faszinierend genug, dass sich trotz des nationalistischen Widerstandes und der breiten Ablehnung durch die konservative Komponistenelite jener Zeit, Art und Stilistik der amerikanischen Tanzmusik auch in Deutschland ausbreiten konnten. Gottlieb Wallisch spielt sich durch ein abwechslungsreiches Programm, das von eher einfach gestrickten Ragtimes bis hin zu harmonisch und auch rhythmisch äußerst elaborierten Blues-, Shimmy-, Tango und natürlich Foxtrottkompositionen reicht. Aufgenommen in der legendären Jesus-Christus-Kirche in seiner Wahlheimatstadt Berlin, in der er auch an der dortigen Universität der Künste unterrichtet, zeigt dieses Album einmal mehr, wie vielfältig das Repertoire und vor allem auch das künstlerische Interesse von Gottlieb Wallisch ist. Eine CD wie ein Episodenroman oder ein Kurzgeschichtenbuch – man kann sie auf einmal hören, aber auch immer wieder kleine Häppchen daraus genießen. (mg)