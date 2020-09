Home Perspektiven 30 Jahre Deutsche Einheit.

Deutschland in den Jahren 1989 und 1990: Die friedliche Revolution in der DDR führte zum Fall der Berliner Mauer. Die politische Weltordnung mit West und Ost fiel mit dem Eisernen Vorhang. Das Ende der deutschen Teilung wird dann am 3. Oktober 1990 mit der Wiedervereinigung zur Realität. Wie sehen aus Deutschland stammende Menschen, die in Wien im Umfeld der Kirche und der Universität arbeiten das heute. Zu Wort kommen u.a. der Medizinethiker Matthias Beck stammend aus Hannover, Krankenhausseelsorger Thomas Wisotzki der in Rostock aufgewachsen ist, Christian Herrlich von der Dompfarre St. Stephan aus Thüringen stammend und Sigi Czychowski, die ebenfalls in der Dompfarre tätig ist, sie stammt aus Sachsen. Gestaltung: Stefan Hauser