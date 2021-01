31 mal Verdi Genuss hören.

Giuseppe Verdi – der Held

Wolfgang Amadé Mozart schreibt über den „Tod als wahren Endzweck des Lebens“ in einem Brief an seinen Vater Leopold. Sofort kommen einem beim Lesen dieser Briefzeilen Giuseppe Verdis Sterbeszenen, allen voran jene der Traviata in den Sinn. Ebenso fauchen die Trompeten des Jüngsten Gerichts aus Verdis Requiem über den Tisch ins innere Ohr. In seinem Buch „Verdi ist der Mozart Wagners. Ein Opernführer für Versierte und Versehrte“ schreibt Eckhard Henscheid: „Wer heute über Verdis Musik nachdenkt, der betritt fast Neuland. Der Fall ist merk- würdig, ja paradox: Der vielleicht populärste Künstler der Weltgeschichte ist einer, dessen theoretischer Durchleuchtung allzeit bis zur Absurdität verschmäht wurde. Und es fragt sich, ob der Mann nicht auch, allem Anschein zum Trotz, am wenigsten begriffen wurde.“ Eine Chance bietet sich rund um Verdis 120. Todestag am 27. Jänner 2021. Er starb gegen drei Uhr in der Nacht. Über 300.000 Menschen nahmen zum Abschied an der Überführung des Sarges in die Kapelle der „Casa di riposo“ teil. Arturo Toscanini dirigierte „Va, pensiero, sull’ali dorate – Flieg, Gedanke, auf goldenen Flügeln.“

