Home 365 365 – Über Medien reden: Andy Kaltenbrunner.

Andy Kaltenbrunner ist ein österreichischer Journalist, Politikwissenschaftler, Medienforscher und Medienentwickler. Er gründete 2005 das Medienhaus Wien und lehrt an mehreren europäischen Universitäten und Hochschulen. Seit 2016 leitet er außerdem das Grundlagenforschungsprojekt „Journalism in transition“ an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und er ist einer der Masterminds hinter der Wiener Medieninitiative. Mit Andy Kaltenbrunner spricht Golli Marboe.