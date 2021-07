Home 365 365 – Über Medien reden: Anna Illenberger.

Was hat eine Story auf Instagram mit Journalismus zu tun? Und was könnte man durch Tanz erzählen, was Worte nicht ausdrücken könnten? Die Tänzerin und Moderatorin Anna Illenberger spricht über das Spannungsfeld von Berichterstattung mit der Einbindung eigener Interessen, und über ein sehr gegenwärtiges Selbstverständnis des Journalismus. Das Gespräch führt Golli Marboe.

