365 – Über Medien reden: Christine Dollhofer.

Christine Dollhofer.

Christine Dollhofer ist eine österreichische Kulturmanagerin und seit Herbst 2021 Geschäftsführerin des Filmfonds Wien. In Ihrer Tätigkeit als Kuratorin konzipierte Dollhofer diverse Filmreihen im Filmcasino in Wien Margareten, das sie auch als Geschäftsführerin leitete. Von 1997 bis 2003 war Dollhofer gemeinsam mit Constantin Wulff Intendantin und Geschäftsführerin der Diagonale in Graz. Von Herbst 2003 bis Mai 2021 konzipierte und leitete sie das Filmfestival Crossing Europe in Linz. Das Gespräch mit ihr führt Golli Marboe.