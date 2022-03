Home 365 365 – Über Medien reden: Gerda Koch.

Gerda Koch – Projektleiterin für kulturelles Erbe und Dokumentation in der AIT Angewandten Forschungsgesellschaft mbH in Graz – ist nationale Koordinatorin und Ansprechpartnerin für Museen, Bibliotheken und Archiven, die sich mit Unterstützung von EuropeanaLocal in den Europeana Verbund einbringen wollen. Sie ist Mitglied des Europeana Network. Mit Gerda Koch spricht Golli Marboe vom VsUM.

Link zu VsUM