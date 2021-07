Home 365 365 – Über Medien reden: Judith Girschik.

Was ist „Leadership“? Und wie kann man es lernen?

Judith Girschik coacht ManagerIinnen, GeschäftsführerInnen, Vorstände und UnternehmerInnen in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung. Als Expertin für Wirtschaftsmediation bietet sie zudem Konfliktmanagement, Konfliktmoderation und Mediation in Unternehmen sowie interkulturelle Verhandlungsbegleitung an – heute bei 365: Judith Girschik.