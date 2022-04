Home 365 365 – Über Medien reden: Oliver Svec.

Oliver Svec ist Programmdirektor von ATV einem der TV-Sender der ProSiebenSat.1PULS 4-Gruppe, der größten privaten TV-Sendergruppe in Österreich und Veranstalter der vier österreichischen Free-TV Programme PULS 4, ATV, ATV II und PULS 24. Verraten die DokuSoaps von ATV Ihre Protagonistinnen in sozialvoyeuristischer Form oder sind diese doch eigentlich Kuturgut in der Tradition von Mundl und Deix?

Golli Marboe im Gespräch mit Oliver Svec.