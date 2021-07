Home 365 365 – Über Medien reden: Paul Wuthe.

Worüber berichtet eine katholische Presseagentur? Was tut der Presse- und Medienreferent der Österreichischen Bischofskonferenz?

Der Chefredakteur der Kathpress Paul Wuthe spricht in 365 nicht nur über die Berichterstattung des kirchlichen Geschehen in Österreich, der Weltkirche, den Vatikan und den Papst – sondern auch, wie Themen der Sozial- und Familienpolitik, der Bioethik, der Entwicklungshilfe, Europa-Themen, die Ökumene und der interreligiöse Dialog in katholischen Nachrichten behandelt und oft auch intern sehr intensiv diskutiert werden…

Golli Marboe im Gespräch mit Paul Wuthe.

365 – Über Medien reden ist ein Angebot von VsUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion.

Falls Sie die Arbeit von VsUM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen gängigen Podcastplattformen, wie Spotify, Castbox, iTunes und überall wo es Podcasts gibt.

Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wenn Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns über eine Spende: Dazu finden Sie Informationen hier auf unserer Website.