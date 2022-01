Home 365 365 – Über Medien reden: Peter Fritz.

Peter Fritz war Auslandskorrespondent im ORF-Büro Bonn, Leiter beim ORF in Washington Leiter des ORF-Büros in Berlin und schließlich auch Büroleiter des ORF in Brüssel. Im Mai 2021 kehrte er in die Chefredaktion der “Zeit im Bild” des ORF in Wien zurück und wurde mit dem Aufbau und der provisorischen Leitung des künftigen multimedialen Newsdesks im neu entstehenden Newsroom des ORF-Zentrums betraut. Das Gespräch mit ihm führt Golli Marboe.