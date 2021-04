Home Spezial 365- Über Medien Reden: Petra Ramsauer.

Was bewegt eine renommierte Kriegsberichterstatterin zu einem Karrierewechsel in die Traumatherapie? Wie können wir mit Angst umgehen und wo kommt sie her? Was bedeutet Überlegen in anderen Teilen der Welt und wie sollte man darüber berichten?

Petra Ramsauers journalistischer Schwerpunkt lag viele Jahre bei Kriegs und Krisenberichterstattung aus dem Nahen Osten. Für die Art und Qualität Ihrer Berichterstattung wurde sie mit dem Concordia Preis für Menschenrechte ausgezeichnet.

Im Mai 2020 kündigte sie ihren Abschied aus dem Journalismus an, um sich zukünftig als Therapeutin für Traumata zu engagieren. Heute bei 365: Petra Ramsauer. Mit ihr spricht Golli Marboe.