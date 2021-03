Home Spezial 365 – Über Medien reden: Sabine Derflinger.

vsum

Sie ist Regisseurin von Kinofilmen, TV-Serien wie den Vorstadtweibern, oder auch dem einen oder anderen Tatort. Sabine Derflingers Werk scheint ihrem Diplomarbeitsthema an der Filmakademie treu zu bleiben: das lautete „Filmerzählungen zwischen Epik und Dramatik“. In fiktionalen Stücken und auch in ihren Dokumentationen verbindet sie aufwendig recherchierte Milieustudien mit filmischen Spannungstechniken. Mit Sabine Derflinger spricht Golli Marboe.