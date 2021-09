Home 365 365 – Über Medien reden: Wolfgang Bergmann.

Kann der kaufmännische Direktor einer Galerie über die ausgestellten Kunstwerke mitentscheiden?

Wolfgang Bergmann war in der Caritas und in der Erzdiözese Wien als rechte Hand von Helmut Schüller tätig. Er rief zusammen mit seinem Vater die Aktion „Nachbar in Not“ ins Leben. Heute ist er kaufmännischer Geschäftsführer der Österreichischen Galerie Belvedere.

Über Theologie, Kunst und Wirtschaft spricht Golli Marboe mit dem „Erbsenzähler des Belvedere“.