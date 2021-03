Home 365 365 – Über Medien reden

In Zusammenarbeit mit dem VsUM – dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien – und Inspiris Film sendet radio klassik Stephansdom ein Interview mit Persönlichkeiten aus der Medienwissenschaft, von Zeitungen, der Pädagogik, des Online Journalismus, des Films, der Kunst und Kultur, des Radios, der Public Relations oder des Fernsehjournalismus. So bieten wir gemeinsam mit Golli Marboe ein Mosaik an Eindrücken zur Wechselwirkung von Medien, Bildung und Demokratie.

JEDEN FREITAG, 16.00 Uhr.