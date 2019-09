Werden wir in einigen Jahren Insekten knabbern statt an Hühnerbeinen zu nagen? Wir fragen Experten und verkosten das Essen von morgen: Tomaten-Heimchen, Mehlwurm in Zitrone-Curcuma und Heuschrecken Barbecue. Eine Sendung von Monika Fischer.

Christoph Thomann von ZIRP brachte zum Interview Insekten-Kostproben mit. Er organisiert auch Kochkurse, in denen Insekten zu kulinarischen Kreationen verarbeitet werden.

Mehlwurm-Falafel (oben), Schokofondue mit Heuschrecken (unten)

Rezept für Heimchen-Spinatknödel:

Zutaten für 2 Personen / 60 Minuten / ca. 4 Knödel

10 g Heimchen / 150 g Knödelbrot / 400 g Blattspinat

40 g Cottagecheese / 20 g Almkäse / 20 g Panierbrösel

250 ml Milch / 1 Bio Ei / 100 g Butter / 1/2 Bund Schnittlauch

Prise Salz, Pfeffer, Muskatnuss Zubereitung Die Milch mit 20 g Butter, Muskat, Salz und Pfeffer erhitzen

und über das Knödelbrot gießen.

Blattspinat in kochendem Wasser kurz blanchieren.

Das Restwasser aus dem Spinat drücken und diesen grob hacken.

Heimchen grob hacken und zusammen mit Cottagecheese,

dem Ei sowie dem Spinat mit der Knödelmasse vermengen.

Diese 10 Minuten quellen lassen, danach die Knödel rollen.

Durch die Beigabe von Panierbrösel kann die Festigkeit des

Knödels bestimmt werden.

Den Ofen auf 120 °C (Ober-/Unterhitze) vorheizen und eine

Schale Wasser auf den Boden des Ofens stellen.

Die Knödel auf ein Blech legen (am besten ein Abtropfblech)

und 15 Minuten dämpfen.

Die restliche Butter in einem kleinen Topf solange erhitzen

und braun werden lassen. Die Knödel aus dem Ofen nehmen,

mit brauner Butter übergießen und mit gehacktem Schnittlauch

und geriebenem Almkäse bestreut servieren. Culinary Design by Haubenkoch Sebastian Müller

(c) Dominik Geider

Art Direction by Simon Hagleitner

Alle Rechte liegen bei www.zirpinsects.com Dieses und weitere Rezepte finden Sie bei ZIRP.