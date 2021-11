Home Startseite 40 Jahre Menschen für Menschen.

„In einer Zeit, in der Ungerechtigkeit und Konflikte zu zunehmender Verunsicherung führen,sind wir davon überzeugt, dass jeder Einzelne von uns die Welt zum Besseren verändern kann.

Wir stellen uns eine Welt vor, in der die Armut besiegt ist und alle Menschen faire Entwicklungschancen haben.“

Menschen für Menschen – Vision

Am Thementag zum runden Geburtstag von Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe erfahren Sie mehr über die ungewöhnliche Entstehungsgeschichte der Organisation, die Hilfe zur Selbsthilfe, die der Verein seit 40 Jahren in dem ostafrikanischen Land leistet, die besonderen Herausforderungen der Frauen, Männer und Kinder im ländlichen Äthiopien und den integrativen Ansatz von Menschen für Menschen, bei dem Maßnahmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Wasser, Bildung, Gesundheit und Einkommen in einem Gesamtkonzept umgesetzt werden.

„Auch wenn es – wie aktuell – immer wieder turbulente Zeiten gab, konnten wir gemeinsam mit den Menschen vor Ort und unseren Unterstützerinnen und Unterstützern viel erreichen.“

Alexandra Bigl, Vorstand von Menschen für Menschen in Österreich