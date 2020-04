Auch bei den Wiener Symphonikern steht der Proben- und Konzertbetrieb nach wie vor still. Was allerdings nicht bedeutet, dass im Hintergrund nicht emsig gearbeitet wird – an der neuen Saison z.B. in der so manches nachgeholt werden soll, was der aktuellen Corona Sperre zum Opfer gefallen ist. Auch die Musikvermittlerin der Wiener Symphoniker Bettina Büttner-Krammer bereitet sich mittlerweile schon auf diverse Projekte vor, die auf alle Fälle spätestens nach dem Sommer starten sollen. Im Gespräch mit Michael Gmasz erzählt sie auch über Höhepunkte der bisherigen Saison und hat für Kinder und Eltern auch so manche Tipps parat, was sie in Zeiten von Home-Office und geschlossenen Schulen zu Hause machen können!

Und was machen die Musikerinnen und Musiker des Orchesters zu Hause? Musikalisch Originelles, das ist garantiert!