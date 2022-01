Home Rubato 5 Jahre Elbphilharmonie.

Am 11. Jänner 2017 wurde in Hamburg ein neues Wahrzeichen eröffnet – die Elbphilharmonie. Dieser Tage wurde mit einer Festwoche der 5. Geburtstag gefeiert. Michael Gmasz hat dieses „kleine Jubiläum“ zum Anlass für ein ausführliches Gespräch mit dem Generalintendanten der Elbphilharmonie und Laeiszhalle Christoph Lieben-Seutter genutzt. Er erzählt davon, wie sich der Klang im großen Saal über die Jahre verändert hat, welche Plätze ihm in „seinem“ Haus ans Herz gewachsen sind, was er heute anders bauen würde und er geht sogar auf die Frage ein, welche Konzerte für ihn Highlights der letzten fünf Jahre gewesen sind. Dazu erklingt ausschließlich Musik, die in der Elbphilharmonie aufgenommen wurde, so abwechslungsreich und bunt wie das tägliche Konzertprogramm.

Bilder © Thies Rätzke/Michael Zapf (Collage mg)