Am 20. Jänner 2014 verstarb Claudio Abbado 80-jährig nach langem Krebsleiden in Bologna. Der Dirigent und Gründer der Jungen Philharmonie, Michael Lessky, kam nach seinem Studium als Hospitant in das Team von Claudio Abbado an die Wiener Staatsoper. Danach arbeitete er gemeinsam mit Maestro Abbado beim Gustav Mahler Jugendorchester und hörte zahlreiche Proben in Luzern, Bozen, Berlin und Bologna. Im Rubato-Studio bei Christoph Wellner erinnert er sich an diese Zeit und präsentiert seine Lieblingsaufnahmen mit dem italienischen Dirigenten.

(c) Cordula Groth