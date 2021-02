Interpret: Quartetto die Cremona, Ori Kam, Eckart Runge

Label: Avie

EAN: 822252243628

Postkarten zu bekommen, ist in Zeiten von Reiseeinschränkungen und Corona-bedingten Grenzkontrollen gerade nicht alltäglich. Umso schöner ist es, wenn zumindest musikalisch Post aus Italien kommt. Und zwar nicht in den Postkasten sondern gleich in den CD Player.

Italien ist und war immer eine Reise wert. Nicht nur für urlaubshungrige Touristen, die sich nach gutem Essen, Sonne und Strand sehnen, sondern auch für Maler, Dichter und Komponisten. Unzählig sind die Beispiele, die sich auf Italienreisen beziehen, auch wenn diese zum Teil nur in der Fantasie stattgefunden haben. Das Quartetto die Cremona hat sich für seine aktuelle CD zu Musik umgewandelte Italienimpressionen von W.A. Mozart, Hugo Wolf, Peter Iljitsch Tschaikowsky und Nimrod Borenstein ausgewählt, und nimmt uns so mit auf eine Reise an den Lido in Venedig, in die Altstadt von Florenz, auf die Piazza di Navona in Rom oder an die wunderschöne Amalfiküste.

Von der ersten seiner drei Italienreisen stammt Mozarts sog. Lodi-Quartett, von italienischer Volksmusik inspiriert wurde Wolfs Italienische Serenade, Tschaikowsky ließ sich für seine Streichsextett in Florenz von der Muse küssen und Nimord Borenstein fand seine Anregungen in den strahlenden Himmelsfarben in Italien. Das Quartetto di Cremona spielt die vier Werke, bei Tschaikowsky verstärkt durch den Bratschisten Ori Kam und den Cellisten Eckard Runge, mit seiner Art der Italianitá. Molto intenso würde der geneigte Italiener vielleicht sagen, wie ein reifer Parmesan oder eine gute Flasche Brunello di Montalcino. Das Reisen wird hoffentlich bald wieder möglich sein und somit steht vielleicht auch dem nächsten Italienurlaub nichts im Wege. Bis dahin lässt sich mit dem Quartetto di Cremona zumindest gut in Erinnerungen schwelgen. (mg)