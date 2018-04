Home Perspektiven Wir haben fünf Leben.

Eine Revolution der Lebenszeit steht uns bevor. Die traditionelle Dreiteilung in Ausbildung, Beruf und Ruhestand ist überholt.

Die Menschen leben immer länger und sollten den Gewinn an Lebenszeit nutzen, meinen der Hamburger Zukunftsforscher Horst W. Opaschowski und sein österreichischer Kollege Peter Zellmann. In ihrem neuen Buch „Du hast fünf Leben!“ betonen die Wissenschafter, dass es in jeder Lebensphase weitergeht, wenn nicht nur materiell, sondern auch körperlich, geistig und sozial vorgesorgt wird. Einem langen Leben auch Sinn geben. Das ist die Herausforderung für die heutigen und die kommenden Generationen.

Die Zukunftsforscher kommen zu dem Schluss – fünf Lebensphasen gibt es in unserer Gesellschaft:

Die Generation Zukunft, Lebensplaner, BestAger, Lebenserfahrene & die Generation Beziehungsförderer.

Wir sprechen mit Zukunftsforscher Peter Zellmann über sein neues Buch: „Du hast fünf Leben!“

