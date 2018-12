Home Kunstraum mdw 70 Jahre Menschenrechte.

70 Jahre ist es her, das sich die Welt zusammentat nach langen Jahren des Krieges und der menschlichen Gräueltaten, um ein Zeichen für gemeinsame Werte zu setzen, für eine Zukunft in Würde: die mdw gedenkt des 70. Jahrestages der Deklaration der Menschenrechte. Die Podiumsdiskussion „Würde- Freiheit- Gerechtigkeit“ am 10. Dezember bringt folgende Diskutantinnen zusammen: die Autorin und Regisseurin Marlene Streeruwitz, die Filmwissenschaftlerin Andrea Kuhn, die Sängerin Golnar Shahyar sowie die Malerin und Menschenrechtspolitikerin Beate Winkler. Durch den Abend führt Corinna Milborn.

Arabella Fenyves traf im Vorfeld zur Diskussion, die insbesondere die Rolle der Kunst bei der Wahrung der menschlichen Würde unter die Lupe nehmen soll, Beate Winkler zum Gespräch.

Fotokredit: ©Viktor Nikolaienko / unsplash.com, Bearbeitung Seraina Brugger