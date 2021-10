Home Rubato Mozart Concertante.

Mozart schrieb Musik für die Stimme- wie für ein Instrument. Und Mozart schrieb Musik für Instrumente- die mit der Melodie singen! So treffen sich auf der aktuellen CD vom Morphing Chamber Orchestra zwei Seiten der Medaille. Auf Mozart Concertante präsentiert die polnische Sopranistin Aleksandra Kurzak eine höchst persönliche Auswahl an Mozart Arien. Bratschist und Orchestergründer Tomasz Wabnic und Geiger Yuuki Wong musizieren gemeinsam die Sinfonia Concertante. Und alle drei plaudern über Mozart, Wien und eine Freundschaft, die in der Sandkiste begann…