75 Jahre MUK.

Die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) hat ihre Entstehungsgeschichte anlässlich ihres 75-jährigen Bestehens wissenschaftlich aufgearbeitet. Im Herbst 1945 wurde am Konservatorium der Stadt Wien, der Vorgängerinstitution der MUK, der Regelbetrieb nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgenommen. Das fortlaufende Forschungsprojekt Hausgeschichte-Zeitgeschichte reflektiert die Geschehnisse vor, während und nach dem Nationalsozialismus kritisch. Dank der systematischen Recherchen kann ein über hundert Jahre altes Musikbuch mit Widmung an die in London lebenden rechtmäßigen Erben restituiert werden. Rektor Andreas Mailath-Pokorny ist zu Gast im Studio bei Marion Eigl und spricht über die MUK im Wandel der Zeit und bewusste Erinnerungskultur.

Außenansicht Johannesgasse 4a © Susanne Stemmer