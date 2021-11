Home Rubato Martin Sieghart – Übergänge

Der Dirigent Martin Sieghart hat Erinnerungen in Buchform veröffentlicht. Oder doch eine Autobiographie? Oder doch einen fantastischen Erzählband? Was die geneigten LeserInnen von den ÜBERGÄNGEN (so der Titel des Buchs) zu erwarten haben, hat Sieghart in einem Studiogespräch Chefredakteur Christoph Wellner verraten.

Martin Sieghart war Solocellist der Wiener Symphoniker, begleitet als Lehrer und Mentor viele internatioal erfolgreiche Studierende und arbeitet weltweit als Dirigent. U. a.: Chefdirigent des Stuttgarter Kammerorchesters, des Linzer Bruckner Orchesters sowie der Linzer Oper und des Arnhem Philharmonic Orchestra in den Niederlanden. Professur für Dirigieren an der Kunstuniversität Graz (bis 2016), „Übergänge“ ist sein erstes Buch.

Bild (c) Robert Maybach