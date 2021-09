Home Perspektiven 81 Jahre und kein bisschen alt.

Seit 1940 haben die Theologischen Kurse es sich zur Aufgabe gemacht, theologische Bildung zu vermitteln – für einen tragfähigen und gesprächsbereiten Glauben. Das Interesse an theologischer Bildung ist groß, auch von Menschen, die sich selbst nicht als gläubig verstehen. Der Festakt findet in der Wiener Donaucity-Kirche, und damit bewusst nicht am Stephansplatz statt. Er steht unter dem Motto „Perspektiven der Hoffnung“. Eingeladen sind Gäste unterschiedlicher Weltanschauungen, Religionen und Konfessionen. Sie sprechen über ihre Hoffnungen und diskutieren über die Bedeutung theologischer Bildung für heute. radio klassik Stephandom bringt eine Zusammenfassung der interessantesten Statements.

Montag, 4. Oktober 2021, 17.30-17.55 Uhr.

Gestaltung: Stefanie Jeller