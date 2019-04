Interpret: Sebastian Bru, Stefan Stroissnig

Seit 10 Jahren musizieren der Cellist Sebastian Bru und der Pianist Stefan Stroissnig in unregelmäßigen Abständen miteinander. Im Studio waren sie bisher nicht gemeinsam, was sie kürzlich allerdings nachgeholt haben und ihre erste gemeinsame CD aufgenommen haben. A Deux ist der Titel der neuen CD.

Im Zentrum der CD des Cellisten Sebastian Bru und des Pianisten Stefan Stroissnig stehen die Fünf Stücke im Volkston von Robert Schumann und die große g-Moll Sonate von Sergej Rachmaninow. Um diese gruppieren sich andere, kürzere Stücke, wie die herrlich romantische Elegie von Fauré, der liebliche Gesang des Troubadours von Glasunow oder die virtuosen Variationen über ein Thema von Rossini von Niccolò Paganini. Ein konzerterprobtes Programm, das die beiden Musiker unmittelbar nach einer Tournee im Studio aufgenommen haben. Der Geist des Bühnenerlebnisses ist dabei durchaus noch spürbar, mit einem gewissen Mut zum Risiko.

Sebastian Bru, vom „Brotberuf“ Cellist bei den Wiener Philharmonikern, entlockt seinem Cello eine enorme Bandbreite an Klangfarben. Mal zerbrechlich, schüchtern, dezent mal keck und frech, öfters jedoch satt, vor Kraft strotzend – dem romantischen Repertoire mehr als entsprechend. Bei Paganinis Bravourstück lässt er den Bogen und die Finger nur so über die Saiten fliegen. Stefan Stroissnig ist ihm dabei ein kongenialer Partner, der sich über weite Strecken als „Klavierbegleiter“ zurückhält, nur um dann in den richtigen Momenten, z.B. bei Rachmaninows Sonate, all seine Stärken auszuspielen. Ein gelungenes CD Debüt zweier junger Musiker aus Wien! (mg)