A Family Affair.

Interpret: Edgar, Raphaëlle, David, Jérémie Moreau

Label: Erato

EAN: 0190295241315

2019 hat uns Edgar Moreau mit seiner Aufnahme des Cellokonzertes von Jacques Offenbach begeistert und sich damit in die oberste Riege des internationalen Cellonachwuchses gespielt. Nun ist er gemeinsam mit seinen nicht minder begabten Geschwistern ins Studio gegangen und hat eine spannende Aufnahme produziert.

Schon seit Jahrhunderten findet sich in so mancher Familie ein besonderes Maß an musikalischem Talent. Denken wir nur an die Bachs, Mozarts, Mendelssohns oder die Strauss Dynastie. Aktuell fällt mir auch die Familie Kanneh-Mason ein, und mit meiner dieswöchigen CD Empfehlung darf ich Ihnen eine weitere erstklassige „Familienmusik“ vorstellen – die Geschwister Edgar, Raphaëlle, David und Jérémie Moreau. Alle vier in den 90er Jahren geboren, gehören sie zu den größten Talenten der jüngeren französischen Musikszene. Zwei Violinen, ein Cello und Klavier – eine Besetzung, um sowohl zu Hause, als auch auf Tour miteinander zu musizieren und jetzt sind die Moreaus also auch erstmals miteinander ins Studio gegangen.

„Für dieses „Familienabenteuer“ habe ich mich entschieden, die beiden großen Werke, die für unsere Besetzung geschrieben wurden, einzuspielen und so zwei bedeutende Komponisten aus Mitteleuropa zusammenzubringen, die beide nach Nordamerika aufbrachen, um sich dort entfalten zu können.“ Schreibt Cellist Edgar Moreau, der Bekannteste der vier Geschwister, und meint damit die Bagatellen Op.47 und die Suite Op.23 der beiden Komponisten Antonín Dvořák und Erich Wolfgang Korngold. So viele Originalwerke für zwei Violinen, Violoncello und Klavier gibt es dann eben auch nicht. Dieser Aufnahme hört man an, dass hier schon seit frühester Kindheit miteinander musiziert wird. Da herrscht ein spür- und hörbares Vertrauen untereinander, was Agogik, Dynamik und Übergänge betrifft. Wenn sich Raphaëlle oder David Moreau durchringen könnten, neben der Violine auch hin und wieder die Bratsche zur Hand zu nehmen, würden sich noch viele weitere Möglichkeiten der Moreau’schen Hausmusik ergeben. (mg)