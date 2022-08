Home CD der Woche A Monument for Beethoven.

Interpret: Yoav Levanon

Label: Warner Classics

EAN: 0190296425523

Auch wenn wir ihn aufgrund seiner Lebenszeit in der Bundeshauptstadt und seiner Erfolge, die er hier gefeiert hat gerne als echten Wiener zelebrieren, geboren wurde der Komponist Ludwig van Beethoven im Deutschen Bonn. 1845, aus Anlass des 75. Geburtstages und des deswegen veranstalteten ersten Beethovenfestes in Bonn, wurde im Sommer am dortigen Münsterplatz ein Denkmal enthüllt, das den großen Meister aufrechtstehend in Übergröße zeigt. Was das nun mit unserer CD der Woche zu tun hat, verrät Michael Gmasz.

„Das Fest ist vorbei; Beethoven steht auf dem Platz in Bonn, und bereits jetzt spielen Kinder, denen jeglicher Respekt vor dem Erhabenen fehlt, am Fuße seiner Statue; sein edles Haupt wird von Wind und Regen gepeitscht und auf seiner mächtigen Hand, die so viele Meisterwerke komponierte, lassen sich gewöhnliche Vögel nieder“. Kein Geringerer als Hector Berlioz verfasste diese Zeilen, nur wenige Tage nach der Einweihung des Beethoven Denkmals in Bonn im August 1845. 13.000 Taler hat es gekostet, das Denkmal, das von Ernst Hähnel entworfen und vom Bildhauer und Erzgießer Jacob Daniel Burgschmiet ausgeführt wurde. Eine Summe, an der sich, mit nicht geringem Anteil, auch die Komponisten Franz Liszt, Frédéric Chopin, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann beteiligt haben. Für den jungen Pianisten Yoav Levanon bildet diese spendable und wertschätzende Gemeinsamkeit den thematischen Schirm, unter den er sein aktuelles CD Programm stellt.

Liszts h-Moll Sonate und Schumanns C-Dur Fantasie bilden den musikalischen Mittelpunkt, umspielt von Mendelssohns Variations sérieuses und einem kurzen Prélude von Chopin. Yoav Levanon, vom Wunderkind mittlerweile zum jungen Mann gereift, beherrscht die „Klaviatur“ der dynamischen Farbenvielfalt und des Wechselspiels musikalischer Tiefe und oberflächlicher Virtuosität perfekt. So wird schon der Beginn der großen h-Moll Sonate von Liszt zur emotionalen Achterfahrt, die mich als Zuhörer sofort in den Bann zieht und mich bis zum Ende der „Zugabe“ mit Liszts La Campanella nicht mehr loslässt. Die etwas fragwürdige fotografische Inszenierung für das Cover und Booklet mögen Jugend des Pianisten geschuldet sein, aber musikalisch ist das ein CD Debüt, das sich gewaschen hat. (mg)