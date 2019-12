A Spanish Nativity.

Interpret: Stile Antico

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020939314

Stile antico (italienisch für: alter Stil) bezeichnet eine historisierende Kompositionsweise unter Gebrauch von Elementen insbesondere der Renaissance, vor allem in geistlicher Musik. Dieser besondere Stil der alten Musik hat dem englischen Vokalensemble seinen Namen verliehen, das sich auf seiner aktuellen Weihnachts-CD mit Werken aus Spanien beschäftigt.

Tomás Luis de Victoria, Francisco Guerrero, Alonso Lobo, Mateo Flecha „El Viejo“, Pedro Rimonte und Cristóbal de Morales – das sind die musikalischen Protagonisten auf der CD Spanish Nativity des Vokalensembles Stile Antico. Allesamt spanische Komponisten des 16. Und frühen 17. Jahrhunderts, die auf dieser CD mit wunderbaren a cappella Werken zur Weihnachtszeit vertreten sind.

Stile Antico ist, ganz zu Recht, nicht das erste Mal in unserer CD der Woche Rubrik vertreten, gehören doch die zwölf Sängerinnen und Sänger zur Creme de la Creme der historischen Vokalmusik. Da wird gemeinsam geatmet, artikuliert und in einem Guss gesungen, dass das Anhören eine reine Freude ist. Zwölf Stimmen, die sich ausgezeichnet mischen, niemand sticht hervor, wie es für einen homogenen Chorklang notwendig ist. Absolute Reinheit darf natürlich vorausgesetzt werden. Und das spanische Weihnachtsrepertoire? Man hat eine schöne Mischung aus volkstümlichen, weihnachtlichen Villanescas und geistlichen Hymnen und Motetten gefunden, die sich ausgezeichnet in die Messvertonung Missa Beata Dei genitrix Maria von Alonso Lobo einfügen. Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen – aber das ist Musik, mit der man sich am liebsten zudecken möchte. (mg)