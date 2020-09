Home Rubato AB Michelangeli

Am 5. Jänner 2020 wäre der italienische Pianist Arturo Benedetti Michelangeli 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hatte es auch heuer einen Klavierschwerpunkt auf radio klassik Stephansdom gegeben. Dieses Programm ist Jochen Köhler aufgefallen. Er ist Professor für Klavier und Methodik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mit seinem heuer erschienenen Michelangeli-Buch war er zu Besuch in der Musikredaktion unseres Radios. Und schon gibt es einen weiteren Michelangeli-Schwerpunkt. Chefredakteur Christoph Wellner gestaltet diese Sendung.

Bild: © Siegfried Lauterwasser / DG