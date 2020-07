Interpret: Alban Berg Ensemble Wien

Label: DG

EAN: 028948191871

2016 gegründet hat sich das Alban Berg Ensemble Wien ordentlich Zeit gelassen für sein CD Debüt, das nun bei der Deutschen Grammophon erschienen ist. Aber gut Ding braucht eben Weile und mit weniger als einem „Gut Ding“ können sich die Musikerinnen und Musiker des ABEW auch nicht zufrieden geben.

Herausforderne Musik in großer Kammermusikbesetzung, vom feinsten Pianissimo bis hin zu beinahe sattem Orchesterklang – so lässt sich die Debüt CD des Alban Berg Ensemble Wien in wenigen Worten charakterisieren. Arnold Schönbergs Kammersymphonie Nr.1 in der Fassung von Anton Webern und Gustav Mahlers unvollendete 10. Symphonie sowie Richard Strauss‘ Rosenkavalier: Suite Op.59 jeweils in Bearbeitungen des zeitgenössischen englischen Komponisten Martyn Harry. Genau jenes Repertoire also, genau jene Epoche, der sich das ABEW auch regelmäßig im eigenen Konzertzyklus im Wiener Musikverein und so auch in unserer Sendereihe Alban Berg Ensemble Live widmet.

Die drei Werke, von Mahler über Schönberg zu Strauss, bilden in ihrer Reihenfolge einen musikalischen Spannungsbogen, der gleichzeitig die unterschiedlichen kompositorischen Zugänge der jeweiligen Tonsetzer zur fast gleichen Zeit zeigt. Mahlers 10. und Strauss‘ Rosenkavalier entstanden 1910, Schönbergs Kammersymphonie Nr. 1 sogar noch vier Jahre davor. Ein Spiegel der Zeit der Zerrissenheit zwischen Alt und Neu. Das ABEW und ein packender Text des Schriftstellers und Historikers Philipp Blom nehmen uns so mit auf eine Reise an den Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Musik und vor allem die Interpretation des Alban Berg Ensemble Wien lösen eine Faszination aus, der ich mich nicht entziehen kann – und auch nicht möchte! (mg)