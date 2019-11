Home Perspektiven Die Ruhe im Kopf: Achtsamkeit.

Seit Jahren gibt es einen Boom der sogenannten Achtsamkeitsbewegung. Die Grundidee bei der Achtsamkeit: Entspannung fängt im Kopf an. Einfache Übungen sollen dabei helfen, den Alltagsstress zu senken – und die Welt bewusster wahrzunehmen. Doch hilft Achtsamkeit wirklich gegen Stress? Und muss man unbedingt mehr meditieren um achtsamer zu werden? Wir haben nachgefragt in der Achtsamkeits-Akademie in Wien.

Es sprechen dazu Susanne Strobach – Leiterin der Achtsamkeitsakademie und Wolf Dieter Nagl – Arzt für Allgemein- und Psychosomatischer Medizin als auch für Hypnosetherapie. Eine Sendung von Georg Gatnar.