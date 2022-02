Interpreten: ensemble minui

Label: Ars Produktion

EAN: 4260052383308

An dieser Stelle wurde vor ziemlich genau zwei Jahren die Debüt CD des ensemble minui gelobt. Nun ist mit Act II die Folge-CD erschienen und Michael Gmasz ist auch diesmal wieder schwer begeistert!

„Wie in einer guten Oper, darf man sich hier nach Akt eins schon auf den zweiten Akt freuen“ – habe ich vor zwei Jahren meine Rezension zur Debüt CD des ensemble minui beschlossen. Und die Freude ist tatsächlich groß. Wieder schafft es Ensemble-Klarinettist Stefan Potzmann, drei ausgewählte Opernwerke so für Kammerensemble zu arrangieren, dass selbst eingefleischten Opernkennern nichts fehlt. Denn auch diesmal ist mit La Bohème, Elektra und Eugen Onegin von Puccini, Strauss und Tschaikowsky eine spannende knappe Stunde rein instrumentaler Opernkammermusik herausgekommen.

Diese CD ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass Arrangieren viel mehr bedeutet als „nur“ etwas Großbesetztes, wie in diesem Fall Opern, für kleinere Besetzung herunterzureduzieren. Mit Raffinnesse und Feingefühl zerlegt Potzmann die Opern und setzt sie für den musikalischen Spannungsbogen neu zusammen, weist den verschiedenen Instrumenten ihre Rollen zu und „orchestriert“ auch die Begleitung neu. So erscheint Bekanntes in einem neuen Licht und lässt einen neuen Eindruck auf alte Hörgewohnheiten zu. Das ensemble minui, ein Nonett in gemischter Besetzung mit Streichquintett, Flöte, Klarinette, Horn und Fagott spielt dazu meisterhaft. Die Musikerinnen und Musiker, viele davon Mitglieder des Kärntner Symphonieorchesters, schwelgen teils in saftiger Romantik, sind jedoch vor allem bei Strauss‘ Elektra auch richtig gefordert. Es macht also wieder ordentlich Freude, diese Bohème, Elektra und diesen Eugen Onegin im kammermusikalischen Schnelldurchlauf zu genießen. Und wieder möchte ich mit der Vorfreude auf die Fortsetzung mit Akt 3 schließen. Vielleicht erst nicht wieder in zwei Jahren … (mg)