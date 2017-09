Home Opernsalon Adam Plachetka.

Derzeit pendelt der junge tschechische Bassbariton Adam Plachetka zwischen den Bühnen der New Yorker Met und der Wiener Staatsoper hin und her. Im Septemver war er in Mozarts „Le nozze di Figaro“ als Graf Almaviva zu erleben, im Oktober kehrt er als Don Giovanni wieder. Am 10. September plauderte der sympathische Künstler mit Thomas Dänemark im Gustav Mahler-Saal der Wiener Staatsoper über Beruf, Repertoire und Leben. Zu hören ist Adam Plachetka mit Arien und Liedern von Mozart, Donizetti, Smetana, Dvořák und Richard Wagner. Eine Sendung der Freunde der Wiener Staatsoper. Gestaltung der Sendung: Peter Schweighofer.

© Ilona Sochorova