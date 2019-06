Home Rubato Adela Liculescu.

Die Weltmusikhauptstadt Wien zieht junge Musiktalente aus aller Welt an, um hier zu studieren und den Karrieresprung zu wagen. Die junge rumänische Pianistin Adela Liculescu macht bereits von sich reden. Glück gebracht hat ihr die Musik von Johannes Brahms: gleich zwei Wettbewerbe, die seinen Namen tragen, hat sie für sich entscheiden können, eine CD zeugt von ihrem Händchen für die komplexen Spielerein dieses so mit Wien verbundenen Komponisten. Aber auch Beethoven, Liszt, und Ravel hat sie aufgenommen. In Wien und Umgebung konzertiert die Künstlerin demnächst bei zahlreichen interessanten Konzerten, über die sie in der Sendung sprechen wird.

Fotokredit: (c) Nancy Horowitz